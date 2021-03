Altra fuga di migranti a Siculiana, in 20 scappano da Villa Sikania: i carabinieri ne rintracciano 6

Nuova fuga dal centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, in provincia di Agrigento, al momento usata come punto di sorveglianza sanitaria anti-Covid per i migranti, soprattutto minorenni, sbarcati a Lampedusa.

Una ventina di ospiti della struttura sono prima saliti sul tetto per protestare, chiedendo il trasferimento. Poi sono scesi al di là del muro scappando per il paese e le campagne circostanti. I carabinieri ne hanno rintracciati sei. Proseguono le ricerche degli altri. Ieri c'era stato un allontanamento di altri 15 migranti e il giorno prima di 7.

