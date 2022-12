Rissa tra migranti al centro di accoglienza di Siculiana, 5 feriti

E’ scoppiata una rissa fra sette ospiti del centro d’accoglienza, Villa Sikania, di Siculiana (Ag). Pare che alla base dell’iniziale alterco vi sarebbero stati futili motivi legati alla convivenza, poi però tutto è degenerato e i 7 immigrati sono venuti alle mani. Cinque di loro sono rimasti feriti e sono stati portati in via precauzionale, con più ambulanze, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessuno di loro è in gravi condizioni, hanno tutti lievi traumi ed escoriazioni varie.

