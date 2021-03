Montallegro, un progetto per mettere in sicurezza contrada Bonifacio

A Montallegro, nell’Agrigentino, prosegue nel rispetto dei tempi stabiliti la messa in sicurezza di contrada Bonifacio. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore Nello Musumeci, ha aggiudicato la progettazione esecutiva di cui si occuperà, in ragione di un ribasso del 46,8 per cento, la Ediling srl di Salerno.

È il segnale che i residenti di quest’area si aspettavano e che restituisce loro fiducia dopo anni di attesa. I casi più gravi di caduta massi risalgono a quattro anni fa e causarono una legittima preoccupazione, ma il consolidamento del costone roccioso sul versante orientale di Monte Bonifacio - rilievo collinare non molto distante dal centro abitato di Montallegro - è un obiettivo ormai prossimo.

Il pendio presenta una forte acclività che, unitamente all’elevato livello di fratturazione della roccia, favorisce il distacco di grossi blocchi: una situazione di vero e proprio pericolo che investe non solo le arterie sottostanti, via Calvario e via Liborio Bonifacio, ma anche i plessi scolastici attigui - la materna e la scuola elementare - oltre a vari edifici e persino la strada statale 115 sulla quale sono rotolate grosse pietre subito rimosse per ripristinare la funzionalità dei collegamenti.

Il progetto prevede la stabilizzazione del versante mediante il disgaggio e la rimozione degli elementi rocciosi instabili, oltre alla pulizia generale. Verranno altresì collocate reti paramassi metalliche a doppia torsione con maglie di tipo esagonale abbinate a pannelli in fune di acciaio zincato e a barre metalliche.

