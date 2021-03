Galleria Garebici tra Montallegro e Siciliana, fino al 31 marzo transito a senso unico alternato

Proseguono i lavori di manutenzione programmata della galleria “Garèbici”, ubicata al km 162,100 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, tra Montallegro e Siculiana, in provincia di Agrigento. Lo comunica l'Anas.

I lavori all’interno della galleria, costituita da due canne lunghe circa 535 metri, consistono nel risanamento strutturale della calotta e nell’adeguamento degli impianti tecnologici, per un importo complessivo lavori di quasi 4 milioni di euro. I lavori in corso all'interno della canna in direzione Agrigento ne hanno comportato la chiusura alla circolazione, con transito a doppio senso di circolazione nella canna adiacente.

Nella canna aperta al traffico, sino al 31 marzo sarà istituito il senso unico alternato, al fine di procedere ad interventi temporanei finalizzati ad implementare il sistema antincendio provvisorio.

