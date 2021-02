Migranti, per la Open Arms divieto di navigazione e quarantena per l'equipaggio a Porto Empedocle

La Guardia costiera di Porto Empedocle ha emesso un’ordinanza con la quale impone l’isolamento fiduciario e la quarantena per tutto l’equipaggio della Open Arms che martedì è approdata nella cittadina dell’Agrigentino indicata dalle autorità italiane come porto sicuro per lo sbarco dei 146 migranti soccorsi.

La nave della ong, secondo quanto disposto nel provvedimento, dovrà restare ormeggiata davanti al porto. E’ stata interdetta anche la navigazione e vietata qualunque attività subacquea o di superficie per una distanza di 300 metri dall’imbarcazione.

Una cinquantina di migranti minorenni soccorsi sono stati trasferiti nella struttura d’accoglienza di Casteltermini. Gli altri sono stati trasferiti, per osservare il periodo di sorveglianza sanitaria anti-Covid, sulla nave quarantena "Allegra".

