Vaccini anti-Covid: intesa Asp Agrigento, Parco Valle Templi e Moncada

Intesa preliminare fra il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e l’Asp di Agrigento grazie alla quale l’ente Parco intende offrire la propria collaborazione rendendo disponibili locali per allestire nuovi punti vaccinali in città durante la seconda fase delle operazioni, quella che interesserà le più consistenti fette di popolazione.

Si tratta degli ambienti dell’ala orientale del Palacongressi di Agrigento (struttura gestita dal Parco), dei parcheggi interni e degli spazi e servizi comuni il cui uso sarà concesso gratuitamente per un periodo di circa un anno necessario alle finalità sanitarie. Il commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia e il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, hanno discusso oggi della collaborazione e dei successivi passaggi per rendere pienamente fruibili i locali in funzione della peculiarità della destinazione.

Analoga offerta di collaborazione proviene dalla Moncada Energy Group, il cui presidente, Salvatore Moncada, ha incontrato in teleconferenza il commissario Zappia manifestando l'intenzione di mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito i locali della palestra attigua al Palamoncada di Porto Empedocle. Zappia ha ringraziato Sciarratta e Moncada sottolineando il "senso di squadra" dimostrato sia dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi che dalla Moncada Energy Group, "una collaborazione tra istituzioni nel raggiungimento di importanti obiettivi di interesse collettivo". ANSA

