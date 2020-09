Doppio sbarco di migranti a Lampedusa: fra stanotte e stamattina, calmato il vento, sono prima arrivati al molo Madonnina un’imbarcazione con 24 tunisini (bloccati dai carabinieri), fra cui 1 donna e 4 bambini; a metà mattinata sono sbarcati altri 18 tunisini. Intanto, un giovane extracomunitario - risultato irregolare - è stato rintracciato dalla polizia per le strade dell’isola e non è chiaro come e quando sia giunto a Lampedusa.

