Ribera, sbarco di migranti vicino ad un resort per vip: avviate le ricerche

Sbarco di migranti sulla spiaggia di Piana Grande, in territorio di Ribera, un tratto di costa nell’agrigentino che si trova nei pressi del resort per vip Verdura della società Rocco Forte Hotels, dove già in passato si erano verificati altri approdi di immigrati.

Lo sbarco è avvenuto con il solito "barchino", una piccola imbarcazione che con molta probabilità ospitava una decina di persone.

Sono intervenuti i militari della Tenenza dei carabinieri di Ribera e della Guardia di Finanza della Compagnia di Sciacca. Ricerche in corso nella zona circostante.

© Riproduzione riservata