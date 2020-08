Migranti, in dieci approdano a Sciacca e si danno alla fuga: due fermati

Mini sbarco di migranti a Sciacca. In dieci sono approdati sulla costa di Sovareto. Soltanto due, al momento, sono stati rintracciati e bloccati.

Polizia e carabinieri stanno rastrellando l’intera zona, allargando le ricerche a macchia d’olio, per riuscire a ritrovare anche gli altri, forse otto, forse qualcuno in più, che subito dopo lo sbarco sono fuggiti a gambe levate facendo

perdere le proprie tracce. Esattamente come è accaduto ieri a Ribera, dopo lo sbarco sull'arenile di Piana Grande, quando sette tunisini, dopo ore ed ore di ricerche, sono stati bloccati.

© Riproduzione riservata