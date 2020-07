A Lampedusa nella notte giunti altri 314 tunisini: positivo al Covid migrante arrivato lunedì

Tredici sbarchi, con un totale di 314 tunisini, a partire da poco prima delle 23 di ieri e fino alle 7. L’hotspot di Lampedusa è al collasso: dentro ci sono 1.101 migranti a fronte di 95 posti disponibili.

Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contrada Imbriacola, dove sorge la struttura di prima accoglienza, ma sono stati lasciati su molo Favarolo.

Ieri, proprio a Lampedusa, centinaia di bagnanti avevano assistito in diretta, all'Isola dei Conigli allo sbarco di 36 migranti. Con un barchino sono giunti fino agli scogli. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web.

Intanto, un diciassettenne egiziano, sbarcato a Lampedusa lo scorso lunedì e ospite dell’hotspot, è risultato positivo al tampone rinofaringeo Covid-19. L’esito dell’esame è arrivato nelle ultime ore nella stessa struttura d’accoglienza. Il giovane, così come era già accaduto nei giorni scorsi per un uomo e il figlio (marito e padre della somala incinta ricoverata nell’ospedale Cervello a Palermo), è stato posto in isolamento in una stanza dell’unico padiglione operativo dell’hotspot.

