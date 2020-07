Migranti, sbarchi infiniti a Lampedusa: l'hotspot torna a scoppiare

Ininterrotti gli sbarchi di migranti a Lampedusa. L'hotspot non accenna a svuotarsi e i cancelli di contrada Imbriacola rimangono sempre aperti per accogliere sempre nuovi ospiti. Grandi disagi nella struttura dove i presenti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massima prevista per 95.

Durante la notte tre barche sono state rintracciate dalle motovedette della Guardia costiera a largo dell'isola con a bordo rispettivamente 106, 13 e 9 migranti. Le persone sono state sbarcate al molo commerciale e poi portate all'hotspot.

Mentre ieri sera la guardia costiera ha rintracciato, nelle acque antistanti Lampedusa, un barchino con a bordo 18 migranti sedicenti libici ed egiziani. Anche questo gruppetto è stato fatto sbarcare al molo commerciale e dopo i primi controlli sanitari è stato trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola.

© Riproduzione riservata