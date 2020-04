Menfi, via ai lavori nell'impianto di depurazione

Il Comune di Menfi nell'attuale momento di emergenza per il Coronavirus non si ferma e sta facendo eseguire alcuni lavori di straordinaria importanza in vista della prossima stagione estiva. È in corso la sostituzione delle parti obsolete e la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione.

«Da quando ci siamo insediati - dice il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Ludovico Viviani - spendiamo ogni anno circa 100 mila euro per interventi di questo tipo che sono fondamentali per una città turistica come la nostra che deve pontare sempre di più alla salvaguardia della fascia costiera. Noi vicino la costa abbiamo tra impianti, uno nella zona di Porto Palo, un altro a Lido Fiori e un terzo sempre in costiera. Necessitano di manutenzione, ma anche di sostituzione di intere parti ed è quello che stiamo facendo in questi giorni con il montaggio delle nuove pompe di depurazione. Per noi la prossima stagione estiva dovrà esserci, sulle nostre spiagge aspettiamo, come sempre, tanta gente - dobbiamo preparaci anche in questi giorni per farci trovare pronti».

La depurazione delle acquerappresentano condizioni fondamentali per l'ottenimento della Bandiera Blu. Tra i sette comuni siciliani ai quali, nel 2019, a Roma, è stata assegnata la Bandiera Blu per il mare pulito c'è stato ancora Menfi, al ventitreesimo centro, il ventiduesimo consecutivo. Premiato il mare di Porto Palo, Cipollazzo, Lido Fiori e Bertolino.

