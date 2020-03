Coronavirus, medico e infermiera positivi a Canicattì: salgono a 60 i casi nell'agrigentino

Un medico 43enne e una infermiera 55enne in servizio all'ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì sono risultati positivi: salgono così a 8 i casi di Coronavirus a Licata. A confermarlo, ieri sera, è stato il sindaco Pino Galanti. I due nuovi contagiati sono stati posti in quarantena obbligatoria ed è scattato, come impone il protocollo sanitario, lo stato di isolamento per i familiari conviventi.

Un caso in più, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato registrato a Sciacca che ha toccato quota 19 e un altro caso a Santa Margherita Belice che, da ieri, è passata a due. Salgono complessivamente a 60 i contagiati di Agrigento (ferma a 7 casi) e provincia.

Intanto, ieri pomeriggio, un pensionato 79enne di Favara è stato ricoverato, per una polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria grave, a Terapia intensiva Codiv dell'ospedale di Caltanissetta. Si attende l'esito del tampone effettuato.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata