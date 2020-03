Coronavirus, sospiro di sollievo all'ospedale di Sciacca: negativi 66 tamponi, stop contagi

Sono tutti negativi i 66 tamponi effettuati all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. A comunicarlo, tramite Facebook, è il presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita, La Rocca Ruvolo. I casi restano dunque 18.

“Buone notizie dall’ospedale di Sciacca - ha scritto -. Ho appena sentito il direttore sanitario dell’Asp di Agrigento il quale mi ha comunicato che la terza tranche dei tamponi fatti all’ospedale Giovanni Paolo II per rilevare eventuali contagi da virus Covid-19 - per l’esattezza 66 - sono risultati tutti negativi”.

Il direttore sanitario dell’Ospedale di Sciacca, Gaetano Migliaio, ha comunicato nelle scorse ore che fino al 16 marzo "sono stati eseguiti circa 250 tamponi faringei di cui positivi 18 pari al 7,5%; di questi 18 positivi solo 4 manifestano una sintomatologia specifica e sono stati posti in isolamento ospedaliero mentre gli altri 14 soggetti risultano ad oggi asintomatici e altresì posti in quarantena obbligata (14 giorni) al proprio domicilio con sorveglianza sanitaria costante per il monitoraggio delle condizioni cliniche".

Il direttore ha anche precisato che "negli ultimi 8 giorni non si sono registrati nuovi ricoveri per pazienti affetti da infezione da Coronavirus".

