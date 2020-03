Coronavirus, ricercato da 4 anni arrestato durante un posto di blocco a Favara

Era ricercato dal 2016 e in questi anni l'aveva fatta sempre franca ma i controlli stringenti di automobilisti e pedoni da parte dei carabinieri contro la diffusione del coronavirus gli sono stati fatali.

Nel corso di un posto di controllo, in via Dei Canali, i militari hanno notato un tunisino dall'atteggiamento sospetto e gli hanno chiesto i documenti. Alla richiesta, l'uomo si è dimostrato restio e, una volta identificato, i carabinieri hanno scoperto che sul trentaduenne tunisino pendeva un ordine di carcerazione per una rissa avvenuta ben quattro anni fa ad Avola.

L'uomo è stato arrestato.

