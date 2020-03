Favara, forza un posto di blocco ma viene fermato: aveva 3 dosi di cocaina

Nonostante i divieti predisposti dal governo nazionale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, si trovava per strada, in corso Vittorio Veneto, in auto, e quando ha visto i carabinieri ha forzato il posto di blocco cercando di fuggire.

I militari, però lo hanno seguito, fermato, nonostante la resistenza opposta e il tentativo di fuga a piedi, e perquisito. Addosso aveva tre dosi di cocaina.

Per il 57enne sono scattati gli arresti domiciliari: dovrà rispondere delle accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, nonché inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, essendo stato trovato in giro senza giustificato motivo in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

