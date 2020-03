Lampedusa, rampa abusiva realizzata a Cala Madonna: sequestrata

Una rampa di cemento, larga oltre 2 metri e lunga 16, è stata sequestrata a Cala Madonna, a Lampedusa: è stata realizzata abusivamente sull'area demaniale.

A denunciarlo, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stata Legambiente. Gli ambientalisti adesso chiedono che vengano individuati e sanzionati i responsabili e che l'opera venga immediatamente demolita dal Comune, proprietario di gran parte dell'area.

"Mentre la spiaggia dell'isola dei Conigli raccoglie riconoscimenti internazionali per la qualità ambientale e della gestione svolta da Legambiente, a poche centinaia di metri, sempre a Lampedusa, si realizzano - hanno scritto ieri gli ambientalisti - opere abusive in grave danno dell'ambiente e dell'immagine turistica dell'isola. È il caso, appunto, della rampa in cemento, larga oltre 2 metri e lunga 16, realizzata a cala Madonna»".

© Riproduzione riservata

