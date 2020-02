Il bambino morto al carnevale di Sciacca, striscione da brividi dei tifosi del Palermo

Il derby di calcio tra Licata e Palermo non regala emozioni solo in campo. Al 14' del primo tempo i tifosi rosanero hanno esposto uno striscione da brividi in memoria del piccolo Salvatore, il bambino di 4 anni morto cadendo dal carro durante il carnevale di Sciacca. Nello striscione si legge: "Un carnevale di grande dolore, la Sicilia piange Salvatore".

I funerali del piccolo saranno celebrati domani pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Michele di Sciacca. Il Pm Roberta Griffo ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia, non ritenendo dunque di dovere disporre l'autopsia.

