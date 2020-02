Migranti, soccorsi in 20 a Lampedusa. Sulla Aita Mari ci sono ancora 153 persone

Venti migranti che erano a bordo di un barchino in legno in mare da più di un giorno sono stati salvati dalla Guardia Costiera al largo di Lampedusa.

L’imbarcazione «era in difficoltà in acque Sar italiane - scrive la Guardia Costiera in un tweet - I migranti sono stati trasbordati su una motovedetta e sbarcati a Lampedusa in cooperazione con la Guardia di Finanza».

Restano invece ancora in mare le 153 persone a bordo della Aita Mari, la nave della Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. La nave si trova a sud di Lampedusa, al limite delle acque territoriali italiane. ANSA

