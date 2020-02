Rissa tra gruppi di giovani nel centro storico di Agrigento, due feriti

Due gruppi di giovani si sono affrontati sabato scorso nel centro storico di Agrigento. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri giunti sul posto un gruppo sarebbe stato composto da agrigentini mentre l'altro da immigrati. Non si conoscono i motivi della rissa ma sono volati calci e pugni.

Almeno due persone sono rimaste ferite mentre del resto dei ragazzi non si sa nulla. Sono scappati. All'arrivo delle forze dell'ordine, infatti, non c'era nessuno ma i carabinieri hanno potuto constatare che su diverse auto in sosta, in alcune vie limitrofe alla rissa, c'erano macchie di sangue. Ciò fa presupporre che i feriti possano essere stati più di due.

Gli investigatori, nelle prossime ore, acquisiranno i filmati degli impianti di video sorveglianza della zona per risalire ai protagonisti della rissa.

