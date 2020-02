Vede i carabinieri e scappa: pusher gambiano in manette ad Agrigento

È stato trovato con in tasca le dosi di droga pronte per essere vendute. In manette, ad Agrigento, è finito un gambiano di 21 anni. Si tratta di un nuovo arresto da parte dei carabinieri, nell’ambito dell’operazione “Piazza Pulita 2”.

La scorsa settimana nel quartiere Ravanusella, i militari hanno trovato quantitativi di hashish e marijuana nascosti tra le vie e hanno visto un 21enne aggirarsi con fare sospetto per le stradine del centro storico. Quest'ultimo, appena ha visto i carabinieri avvicinarsi, ha provato a fuggire ma i militari lo hanno bloccato e perquisito. Dalle tasche e dai doppifondi dei vestiti del giovane sono stati trovati 10 grammi di marijuana già confezionata in dosi e quasi 100 euro in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.

I carabinieri hanno quindi arrestato il ventunenne per detenzione ai fini di spaccio e lo hanno accompagnato al carcere di Agrigento.

© Riproduzione riservata