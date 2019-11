Alluvione a Licata, Protezione civile al lavoro per riparare ai danni

Dopo la conta dei danni causati dall'alluvione, la Protezione civile di Licata e quella di Agrigento si sono messe a lavoro soprattutto alla Playa ed a Fondachello, le zone più colpite.

Qui, anche con l'utilizzo di pale meccaniche, è in corso inoltre l'intervento di pulizia dei canaloni di scolo. Sul posto, per nuovi sopralluoghi, anche il sindaco Pino Galanti per verificare le condizioni di strade, canaloni ed abitazioni. La giunta municipale inoltre ha deliberato la “Richiesta dichiarazione Stato di Calamità Naturale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il mese di novembre 2019”.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

