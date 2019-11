I danni causati dal maltempo, Licata ora prova a rialzarsi

La città di Licata prova a rialzarsi dopo l'ennesimo nubifragio che ha causato danni agli esercizi commerciali di piazza Gondar, via Nazario Sauro ed ai cittadini che abitano nella zona della Playa - Fondachello.

Il gran lavoro del gruppo comunale di Protezione civile, che è stato collaborato anche da quello della vicina Canicattì, ha limitato i disagi patiti da molti licatesi, colpiti dalla bomba d'acqua mentre si recavano al lavoro e costretti a scendere dalle auto per evitare di essere trascinati dalla piena.

La macchina dei soccorsi ha funzionato bene e non si sono registrate vittime. Ieri sera a Licata è arrivato il presidente della Regione, Nello Musumeci per incontrare il sindaco, Pino Galanti e fare il punto sulla situazione in modo da poter attivare i progetti per la mitigazione del rischio. Sabato è attesa la visita del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

