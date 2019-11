Maltempo nell'Agrigentino, fiumi di fango in strade e scantinati

Allagamenti e acqua alta sia al Villaggio Mosè che a San Leone, passando per viale Cannatello. Nella giornata di ieri anche la città dei Templi è stata vittima di una nuova ondata di maltempo: tombini saltati, caditoie ricolme di acqua e fango e strade trasformate in torrenti anche in centro.

La pioggia ha inoltre dato il colpo di grazia anche ad un costone lungo la via per Fondacazzo dove ieri s'è registrato un importante cedimento di detriti e massi e dove, per evitare rischi e danni, sono dovuti intervenire i pompieri del comando provinciale.

