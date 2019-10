Porto Empedocle, spaccio su e-bike: in manette un pusher

Utilizzava una bici elettrica per spacciare la droga ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri, a Porto Empedocle. Si tratta di un diciottenne agrigentino accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era tenuto d’occhio dalle forze dell’ordine da qualche tempo ed è stato notato mentre girava su una bicicletta elettrica in un orario e in una zona insolita per una semplice passeggiata. I militari hanno deciso di controllarlo e perquisirlo e hanno trovato nelle tasche dosi di marijuana e in casa altri cento grammi di stupefacente. E’ stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La droga sequestrata sarà analizzata per quantificare la percentuale di principio attivo presente e stabilire il numero di dosi ricavabili.

© Riproduzione riservata