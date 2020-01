Furto da 25 mila euro in un appartamento a Porto Empedocle, indagini

È giallo a Porto Empedocle per il furto avvenuto in un'abitazione della zona fra Durrueli e il Villaggio Bellavista. Il ladro è entrato nella casa di un appartenente alle forze dell’ordine riuscendo a trovare il nascondiglio, dove erano riposti tutti i preziosi e i soldi della famiglia. Ingente il bottino: almeno 25 mila euro. A fare la scoperta e a chiamare subito i suoi colleghi è stato, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, il proprietario dell’abitazione.

Non è chiaro come abbiano trovato il nascondiglio ma adesso è caccia all'uomo. Non viene esclusa la possibilità che chi ha commesso la rapina potesse avere qualche apparecchiatura, tipo un metal detector.

© Riproduzione riservata

