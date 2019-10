Agrigento, sul pullman con mezzo chilo di droga: giovane in manette

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento hanno tratto in arresto un giovane trovato in possesso di mezzo chilo di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana. L’operazione svolta dalle fiamme gialle della Compagnia di Agrigento è stata portata a termine grazie al determinante supporto delle unità cinofile che hanno individuato un corriere della droga mimetizzato tra i passeggeri di un pullman di linea della tratta extraurbana, che sperava in tal modo di eludere i capillari controlli stradali dei finanzieri.

L’infallibile fiuto di Eschilo e Tasko, ha permesso di scovare il carico di droga, in parte all’interno di un marsupio nascosto sotto il sediolino. Le successive indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di sottoporre a sequestro lo stupefacente e oltre mille euro in banconote di piccolo taglio, nonché di trarre in arresto il giovane extracomunitario che, risultato privo del permesso di soggiorno, è stato ristretto presso la casa circondariale agrigentina. (AGI)

