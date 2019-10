Crollo piazza Cavour, i condomini del palazzo di viale Della Vittoria chiedono scusa

I proprietari del condominio del viale Della Vittoria, il palazzo interessato dal doppio crollo di cornicione del 18 e del 30 settembre scorsi, hanno scritto una lettera aperta alla cittadinanza con la quale, come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, "ribadiscono la disponibilità a provvedere, in tempi rapidi, alle opere di messa in sicurezza dell'edificio che è necessaria anche al ripristino della viabilità" e chiedono anche "scusa a tutti gli agrigentini per gli enormi disagi che la chiusura del Viale ha arrecato alla cittadinanza".

"Fermi gli accertamenti dell'autorità giudiziaria sulle cause e le responsabilità del crollo, quanto accaduto resta comunque un incidente verificatosi nel corso di lavori già commissionati e in corso d'opera - aggiunge, per conto dei suoi assistiti, l'avvocato Farruggia - che ha colpito in primo luogo numerose famiglie".

