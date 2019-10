Crollo a piazza Cavour, da sabato iniziano le verifiche ad Agrigento

Tra due giorni, tempo permettendo, l'ingegnere Luigi Palizzolo inizierà le operazioni che dovranno portare alla messa in sicurezza del palazzo Liberty da cui si sono staccati pezzi di cornicione che hanno provocato il crollo del ponteggio che circondava due lati dello stabile in piazza Cavour.

Il pubblico ministero Antonella Pandolfi ha chiesto che, per prima cosa, vengano indicati gli “interventi da porre in essere per evitare ulteriori crolli”. In pratica, con un ponteggio mobile messo a disposizione dai pompieri, saranno decisi, come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola (ed. Agrigento), gli interventi da eseguire per consentire al Comune di Agrigento di ripristinare la normale viabilità attorno alla zona.

© Riproduzione riservata

