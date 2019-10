Investe disabile e fugge; è caccia ad un automobilista a Sciacca

Un automobilista investe una disabile con la carrozzina elettrica in via Morandi, a Sciacca, e fugge senza prestare soccorso. La donna è stata portata in ospedale: ha riportato trauma cranico ed è sotto osservazione. Immediate le indagini della polizia che hanno visionato le telecamere di sorveglianza di negozi e uffici della zona.

Gli agenti, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, stanno cercando di raccogliere testimonianze per individuare l'automobilista.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE