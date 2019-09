Sciacca, intensificati i controlli antidroga: 3 arresti

È i tre arresti e due denunce il bilancio degli ultimi controlli eseguiti dai carabinieri di Agrigento a Sciacca. In manette, un 25enne saccense, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, un 19enne senegalese "beccato" con oltre 10 grammi di hashish suddivisa in dosi pronte allo smerci, fermati dalle "gazzelle", e un tunisino 34enne con varie dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi, bloccato dalla Tenenza di Ribera.

Un senegalese e un giovane di Sciacca, sono stati invece denunciati perché trovati in possesso di qualche grammo di hashish.

© Riproduzione riservata