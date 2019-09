Guidano e utilizzano lo smartphone, 87 automobilisti multati ad Agrigento

Sono 87 gli automobilisti "beccati" dalla polizia stradale, nell'ultima settimana, a guidare con lo smartphone tra le mani, o per parlare o per scrivere messaggi. Per loro una multa di 165 euro (che diventa 115,50 euro se pagata entro 5 giorni) e il taglio di 5 punti della patente.

Si tratta dei controlli effettuati nell'ambito della campagna europea per la sicurezza stradale denominata "Focus on the road".

La Stradale, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, ha anche trovato tre automobilisti in stato d'ebbrezza che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

