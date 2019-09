Blitz in una scuola di Agrigento, sequestrati spinelli

Una decina di spinelli e tre tocchetti di «fumo», tutto gettato per terra. I poliziotti della sezione Volanti della Questura non soltanto continuano nell'operazione “Scuole sicure” ma sono già tornati nello stesso, identico, istituto scolastico dove avevano già sequestrato hashish e segnalato un alunno minorenne.

Gli studenti, verosimilmente, non s'aspettavano il ritorno delle pattuglie della polizia e alla vista delle divise si sono immediatamente disfatti di quanto avevano con loro. I poliziotti hanno dunque sequestrato i circa 10 spinelli e i tre tocchetti di «fumo» abbandonati, ma hanno anche avviato le verifiche per provare ad identificare a chi appartenesse tutta quella «roba».

Appena pochi giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico sempre nella stessa scuola, in contrada Calcarelle, gli agenti avevano segnalato alla Prefettura, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti, uno studente: un ragazzo che venne trovato, allora, con in mano uno spinello. Due i minorenni che, in quella circostanza, vennero affidati ai genitori che sono stati chiamati, direttamente sul posto, dagli agenti della polizia di Stato.

