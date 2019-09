Lampedusa, nella notte sbarcati 56 tunisini: hotspot al collasso

Sbarchi senza sosta a Lampedusa. Sono 80 i migranti tunisini sono arrivati autonomamente nel porto alle 2 circa di questa notte, a bordo di un piccolo barchino. Prima ne sono arrivati una decina e poi altri 46.

Sono scesi dall'imbarcazione seguendo le direttive degli uomini della Capitaneria di porto e successivamente sono stati accompagnati all'interno del centro di accoglienza dell'isola.

Ma l'hotspot è pieno nonostante ieri un gruppo di 80 migranti, fra i quali una ventina sbarcati dopo il soccorso dell'Ocean Viking, sia stato imbarcato sul traghetto di linea per Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dove sono giunti in serata. A sovrintendere al trasferimento è stata la polizia.

Nella struttura di contrada Imbriacola erano ospitati fino all'alba 210 immigrati sono rimaste 160 persone a fronte dei 95 posti disponibili.

Anche per oggi sono previsti trasferimenti per cercare di riportare il numero dei migranti a quanti ne possono essere ospitati in sicurezza.

