Migranti: è caos a Lampedusa. Il sindaco: "Siamo abbandonati"

"Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all'interno del centro d'accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia, parcheggiato in strada, ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi".

Ha denunciato il sindaco di Lampedusa Totò Martello facendo seguito a quanto riferito nei giorni scorsi sull'hotspot dell'isola. Il centro infatti può ospitare 92 persone ma dopo lo sbarco dei migranti che erano a bordo della Open Arms il numero degli ospiti è salito a 200.

