Mare Jonio, il Viminale: "Sbarcheranno donne e bambini"

«Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati». Lo fanno sapere fonti del Viminale, precisando che rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamentre si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia.

Con un post Mediterranea aveva fatto sapere che: "Ieri sera alle 23:37 è stato notificato il decreto del ministro dell’Interno, che ci vieta di entrare. Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia Costiera ha affiancato la Mare Jonio per fare salire a bordo due ufficiali della Guardia di Finanza, che ci hanno notificato il decreto brevi manu".

"Allegando un report medico - continua il post -, abbiamo richiesto assistenza al MRCC (Centro di Coordinamento Marittimo) e alla Capitaneria di Porto, per le condizioni di bordo dei 106 naufraghi, in particolare donne incinte e bambini".

Intanto gruppo di 78 migranti è sbarcato stanotte a Lampedusa. Siriani e originari del Bangladesh sono giunti senza che si innescasse alcun allarme. Hanno riferito di essere partiti lunedì dalla Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot di Contrada Imbriacola.

