Incendio a Punta Grande, un'auto va a fuoco

Brucia una Mercedes 300 a Punta Grande, fra Porto Empedocle e Realmonte. Incamerato l'allarme, giunto alla centrale operativa di Villaseta, immediatamente sono accorsi i vigili del fuoco. È accaduto tutto nella notte fra sabato e domenica.

Sul posto anche i carabinieri che, una volta spento l'incendio, si sono occupati, per prima cosa, di identificare il proprietario della macchina e poi d'avviare le indagini. I pompieri del comando provinciale di Agrigento, idranti alla mano, hanno impiegato una quarantina di minuti prima di avere la meglio sulle fiamme e di mettere tutto in sicurezza.

Solo quando il rogo è stato spento, i militari dell'Arma, con i vigili del fuoco, hanno potuto procedere alla perlustrazione dell'area. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette, né inneschi vari. Le cause dell'incendio non risultano chiare.

