Incendio nell'area del parco archeologico di Agrigento: indagini in corso

Un vasto incendio ieri, attorno a mezzogiorno è divampato nel parco archeologico di Agrigento. Il rogo, divampato per cause ancora da verificare tra le quali non è escluso il dolo, ha sfiorato il nucleo centrale della Valle dei Templi.Le fiamme, spinte dal forte vento, stavano avanzando velocemente e hanno lambito sia la statale 115 sia la statale 640.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e della forestale che hanno lavorato per circa tre ore per domare le fiamme. Il rogo era stato segnalato da alcuni automobilisti di passaggio che avevano visto il fumo alzarsi.

Non è il primo incendio che si sviluppa nell'area del parco archeologico. Già nelle scorse settimane un altro incendio era divampato nell'area concessa alla coltivazione di grano.

Altri incendi di sterpaglie in varie altre parti dell'Agrigentino da Sciacca a Licata anche lì l'intervento dei mezzi di vigili del fuoco e forestale è stato determinante per evitare ulteriori danni a colture e caseggiati.

