Incidente in mare a Sciacca, messa in salvo una bambina

Decine i salvataggi effettuati a Sciacca durante l'estate. L'ultimo quello di una bambina a Capo San Marco, portata in salvo da due assistenti bagnanti del servizio della Guardia Costiera Ausiliaria svolto per conto del Comune. La piccola, in evidente difficoltà, aveva ingerito molta acqua.

Gli assistenti Giuseppe Falsone e Joshua Toto l'hanno messa in posizione antishock e dato subito l'allarme al pronto soccorso e al Circomare.

