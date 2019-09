Sciacca, zaini e quaderni per i bambini poveri

"Uno zaino per tutti", la campagna di solidarietà lanciata dal Comune di Sciacca e dal volontariato Vincenziano ha prodotto un importante risultato: più di 200 zaini, centinaia di quaderni, penne, astucci e colori sono stati consegnati ieri mattina a famiglie poco abbienti della città per i loro piccoli che si apprestano ad iniziare un nuovo anno scolastico.

"Abbiamo accettato di buon grado la proposta che ci è stata avanzata dal Comune con il vicesindaco Gisella Mondino - dice Teresa Russo, presidente del volontariato Vincenziano della Perriera - e così abbiamo sensibilizzato tanta gente che ci ha aiutato. Un'iniziativa analoga l'avevano svolta anche a carnevale per fare in modo che non mancasse un costume a chi appartiene a famiglie che non potevano acquistarlo. Adesso con il materiale scolastico".

"Il bisogno è tanto - aggiunge Lilli Tumminello, componente del volontariato Vincenziano - e lo vediamo anche con gli indumenti che ci vengono chiesti". Alla parrocchia della Perriera è stato allestito da tempo un guardaroba solidale che aiuta chi non può acquistare indumenti. È tutto il volontariato che, negli anni, a cominciare dalla Caritas guidata da Luciano Sciortino, ha sempre dato un valido apporto. La gente viene assistita nei bisogni, che sono tanti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE