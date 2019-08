Sciacca, bagnante salvato nel mare di Timpi Russi

Gli assistenti bagnanti Calogero Tulone e Alessandro Gallo in attività presso la spiaggia di Timpi Russi, in una delle sette postazioni dove viene svolto il servizio disposto dal Comune, hanno effettuato un salvataggio.

Avvistato uno sportivo che praticava kitesurf che a causa del mare agitato si è trovato in serie difficoltà a circa 500 metri dalla costa sono riusciti a raggiungerlo ed a metterlo in salvo. I volontari non hanno esitati a lanciarsi in acqua, rischiando tantissimo con quel mare così agitato.

Hanno raggiunto l'uomo che rischiava di annegare con il pattino, portandolo in salvo e consentendogli anche di recuperare l'attrezzatura.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

