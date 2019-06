Casteltermini, dopo le liti e lo stop per motivi di ordine pubblico è ripartita la sagra del Tataratà

Dopo tante polemiche, stop e intervento dello Stato, la Sagra del Tataratà a Casteltermini è ripartita ufficialmente ieri pomeriggio. La kermesse, composta da riti religiosi e manifestazioni folk , avrebbe dovuto svolgersi lo scorso fine settimana ma, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, liti, aggressioni e minacce portarono il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci a firmare, per motivi di ordine pubblico, lo stop alla manifestazione.

Ieri pomeriggio, la festa è ripartita e il gruppo del Tataratà ha sfilato ed ha presentato, in piazza Duomo, la propria esibizione e poi. Oggi in piazza Duomo: la breve processione della reliquia, la santa messa, la benedizione dei palii e dello stendardo; la Real Maestranza che deposita le insegne al Comune e, l'esibizione del gruppo del Tataratà.

