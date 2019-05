Donna si scaglia contro venditore extracomunitario al mercato di Agrigento

Litiga con un venditore ambulante extracomunitario, getta a terra espositori e banchi e cerca di aggredire fisicamente l'uomo. È accaduto venerdì scorso al mercato settimanale di piazza Ugo La Malfa.

Non si sa ancora cosa abbia scatenato la furia della donna agrigentina che si è allontanata e non è stata ancora identificata. A chiamare il 112, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato lo stesso commerciante ambulante.

