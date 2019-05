Ribera, coppia occupa abusivamente una casa popolare: denunciati

Durante un servizio di prevenzione in un quartiere di case popolari, i militari hanno accertato che una coppia di coniugi aveva occupato abusivamente un alloggio in via Terranova, che era stato precedentemente assegnato dall’ente competente ad un’altra persona. Da un primo sopralluogo, i Carabinieri hanno accertato che, per l’accesso all'appartamento, è stata forzata la porta di ingresso e successivamente è stata sostituita anche la serratura.

I militari di Ribera, coordinati nelle indagini dalla Procura della Repubblica di Sciacca, hanno subito ottenuto ed eseguito un decreto di sequestro preventivo dell’immobile, disposto dall’autorità giudiziaria, sgomberando di fatto l’appartamento e procedendo dunque anche alla denuncia dei due coniugi.

I due sono stati sorpresi mentre erano intenti a svolgere lavori di ristrutturazione, dopo aver tolto gran parte del mobilio di proprietà del legittimo assegnatario.

