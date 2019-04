Demolizioni a Licata, l'impresa batte cassa: ma il Comune non ha soldi

Il Comune di Licata non ha i soldi per pagare le demolizioni degli immobili abusivi effettuate dall'impresa "Patriarca" di Comiso. A riportarlo, in un articolo a firma di Paolo Picone, è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che mette in risalto la situazione di stallo venutasi a creare.

L'impresa ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Palermo per vedersi riconosciuto il diritto a riscuotere una somma pari a 251 mila euro. Intanto gli ex proprietari degli immobili abbattuti non hanno ancora messo mano al portafogli.

L'articolo integrale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

