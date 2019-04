Riapre l'isola ecologica di Agrigento chiusa da 4 mesi

Dopo quattro mesi, riapre l'isola ecologica di piazzale Ugo La Malfa. La chiusura era stata disposta per presunte carenze di documentazioni.

Una buona notizia che, però, com riporta il Giornale di Sicilia in edicola, si scontra con la realtà della chiusura del centro di compostaggio di Belpasso, nel Catanese, dove conferisce anche il Comune di Agrigento. Ciò determinerà disagi per la raccolta differenziata.

Ieri, l'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel, ha reso note, ancora una volta, le modifiche necessarie al calendario della raccolta dei rifiuti per far fronte all'emergenza determinata dalla chiusura dell'impianto di Belpasso.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE