Torna l'acqua ad Agrigento e in 9 Comuni della provincia: guasto riparato al Voltano

Dopo il guasto, l'ennesimo, all'acquedotto Voltano e i disagi vissuti per giorni dai cittadini per le continue interruzioni dell'erogazione idrica, torna l'acqua in diverse zone di Agrigento e in 9 Comuni della provincia.

Girgenti Acque ha comunicato la riparazione del guasto riscontrato all'impianto di contrada Mulinazzo, nel comune di Santo Stefano di Quisquina.

L'erogazione idrica è stata riattivata ad Agrigento, nelle frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, Fontanelle, San Michele e nella zona industriale. In provincia, a San Biagio Platani, S. Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Sant'Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Porto Empedocle (zona portuale), Favara.

Ripristinata inoltre - fa sapere sempre Girgenti Acque - la fornitura idrica anche a Casteltermini, prima sospesa per effettuare le verifiche sulla qualità dell'acqua del serbatoio Curma. A risultati positivi, l'acqua tornerà anche in questo Comune agrigentino.

