Gli scontri a Ravanusa, solidarietà del Licata calcio alle forze dell'ordine

«Gli autori della sassaiola contro le persone e i mezzi di quanti stavano lavorando per dare sicurezza e visibilità all’incontro vanno individuati e sanzionati perché fatti del genere non debbano verificarsi. Al contempo solidarietà a quanti hanno subito un danno dall’episodio». È quanto si legge in una nota del Licata calcio in merito agli episodi di violenza verificatisi domenica scorsa prima della partita al «Saraceno» di Ravanusa con il Canicattì (Serie D). «Ci dispiace particolarmente che persone che lavorano con professionalità e impegno, debbano vedersi danneggiare l’auto dal gesto di qualche sconsiderato, che poco hanno a che fare con il calcio», conclude il club.

