Scontri a Ravanusa per il derby Canicattì-Licata: danneggiate cinque auto

Scontri all’esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa, mentre si giocava il derby fra Canicattì e Licata. Almeno cinque autovetture sono state danneggiate. Agenti e militari, schierati per garantire ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, sono stati bersagliati da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro. La partita, valida per la ventiseiesima giornata di serie D, girone I, è proseguita.

Secondo una prima ricostruzione alcuni tifosi del Canicattì, senza biglietto, all’esterno dello stadio avrebbero cercato di «caricare» i tifosi del Licata. Le forze dell’ordine hanno subito creato un cordone, ma sono stati presi d’assalto. Le autovetture danneggiate, anche pesantemente, sono di privati cittadini e non delle forze dell'ordine, come si era inizialmente pensato. Smentito che vi siano dei feriti, come era stato comunicato in precedenza. Le forze dell’ordine hanno impedito che gli ultras del Canicattì caricassero i tifosi del Licata. Le due tifoserie non sono venute a contatto.

