Licata, Maltese: "Vogliamo chiudere nel modo migliore"

Ultima gara del girone d'andata, domani pomeriggio al Dino Liotta, per il Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, che alle 14,30 affronta il Marina di Ragusa.

Un derby impegnativo, forse più di quanto non dica la classifica, con i gialloblu di mister Giovanni Campanella che puntano al successo per chiudere in terza posizione il girone d'andata.

«Vogliamo chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi, commenta Totò Maltese, difensore centrale e capitano del Licata, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Puntiamo a conquistare l'intera posta in palio per chiudere al terzo posto in classifica il girone d'andata, sugellando così un ottimo avvio di stagione. Sappiamo il valore del Marina di Ragusa e lo rispettiamo, conclude il capitano licatese, ma il nostro obiettivo è quello di cercare di ottenere i tre punti in palio».

Per la gara di domani qualche problema di formazione per mister Campanella che deve fare a meno dell'under Daniello che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo per somma d'ammonizione.

